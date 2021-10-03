Из-за "Брекзита" и "ковида" Британия осталась без миллиона рабочих. Для экономики это неприятная неожиданность

Пустые бензоколонки, нехватка лекарств в аптеках, Рождество без подарков — это лишь часть длинного списка проблем, с которыми столкнулась британская экономика осенью 2021 года. После Брекзита и на фоне пандемии страну покинули более миллиона иностранных рабочих, и очень скоро стало ясно, что дефицит рабочих рук быстро восполнить не удастся. Delfi рассказывает о том, как выход Британии из ЕС рикошетом ударил по самим британцам.

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В середине сентября миллионы британских водителей обнаружили, что на бензоколонке, где они привыкли заправляться, может не быть топлива. Очень скоро на заправках выстроились очереди. Началась потребительская паника: водители стали запасаться топливом впрок, очереди не рассасывались даже по ночам. Часть бензоколонок была просто закрыта. Нехватка бензина вызвала цепную реакцию: начались срывы поставок товаров. В конце концов правительству пришлось привлечь к решению проблемы армию, однако до сих пор нормализовать ситуацию не удалось.

Куда пропали водители

Причина нехватки топлива — в том, что в стране не хватает водителей бензовозов. Для того, чтобы система работала в нормальном режиме, Великобритании нужно около 100 000 водителей грузовиков. Дефицит рабочей силы связан с несколькими причинами. Во-первых, после "Брекзита" страну покинуло множество водителей из стран ЕС: продолжать работу в Соединенном Королевстве им стало невыгодно из-за ограничений, бюрократии и расходов. Пандемия только усилила этот процесс. Кроме того, сама профессия водителя не слишком привлекает молодых британцев: пожилые работники уходят на пенсию, а с обучением новых есть огромное отставание.

Бывший еврокомиссар и нынешний кандидат в президенты Франции Мишель Барнье в интервью The Independent заявил, что топливный кризис в Великобритании является прямым последствием "Брекзита". "Британия решила положить конец свободе перемещения. Здесь существует четкая связь с дальнобойщиками", — подчеркнул французский политик, добавив, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "знал, что подписывал", когда вел переговоры по сделке с ЕС.

Позицию Барнье поддерживают ведущие специалисты отрасли, пишет The Guardian. Они уверены, что в топливном кризисе виноват "Брекзит". Но местных работников не хватает не только в транспортной сфере: дефицит есть, например, в гостиничном бизнесе или животноводстве. С начала пандемии Британию покинули 1,3 млн иностранных рабочих. Они до сих пор не вернулись.

Глава отдела по делам ЕС Союза международных перевозчиков Болгарии Николай Рашков в интервью Euronews заявил, что когда-то Великобритания полагалась на работников из Восточной Европы. Дефицит водителей ощущался уже в начале 2000-х годов, но тогда проблему удалось решить при помощи дешевой рабочей силы из новых стран ЕС. "Двадцать лет ситуация не изменилась, но после "Брекзита" Британия отказалась от неквалифицированных работников из Европы. Для работы водителем грузовика не нужно иметь высшее образование. Так что теперь они считаются нежелательными", — считает Рашков. В итоге многие из них уехали на континент в поисках лучшей оплаты и условий труда.

Наперстком костер не потушишь?

После нескольких недель нарастающего давления британское правительство объявило о том, что выдаст 5000 экстренных виз иностранным дальнобойщикам. Однако эксперты считают, что трехмесячные визы вряд ли способны соблазнить водителей из Европы. Президент Конфедерации британской промышленности Руби Макгрегор-Смит заявила, что эти визы равносильны "брошенному в костер наперстку с водой". По ее словам, мало кто согласится уйти со стабильной работы в ЕС ради трехмесячного контракта в Британии.

Между тем, Борис Джонсон утверждает, что ситуация стабилизируется. Главный секретарь Казначейства Саймон Кларк в интервью Sky News заявил, что топливный кризис постепенно сходит на нет, передает The Guardian. Армейские водители готовы помочь обеспечить доставку топлива на заправки. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб предложил использовать в качестве водителей осужденных, приговоренных к общественным работам.

The Guardian, однако, сообщает, что несмотря на заверения Джонсона, спрос на бензин и дизельное топливо остается на "беспрецедентном уровне". Источники The Times утверждают, что перебои с поставками могут затянуться на месяц. Лидер оппозиции и лейбористской партии Кир Стармер обвинил в сложившейся ситуации премьера и призвал правительство улучшить планирование, чтобы с нехваткой персонала не столкнулись и другие отрасли.

Другие отрасли тоже под ударом

Дефицит водителей ударил не только по сети бензоколонок. С проблемами столкнулись и супермаркеты, и рестораны, и пабы, и непосредственно потребители. Скорее всего, многие семьи обнаружат, что не могут подать к рождественскому столу индейку. Подарки под елкой могут не оправдать ожиданий из-за задержек с импортом игрушек, велосипедов и электротоваров, пишет The Times. Национальная ассоциация фармацевтов сообщает о том, что в некоторых аптеках возникли перебои с поставками лекарств.

Reuters пишет, что проблемы наблюдаются в животноводстве: возможно, в течение следующих нескольких недель придется забить сотни тысяч свиней. Из-за нехватки мясников переработчикам пришлось сократить мощности на 25%. В результате взрослые свиньи, готовые к убою, остаются на фермах. "На данный момент на фермах содержится около 120 000 свиней, которые должны были уже быть забиты и съедены", — заявила представитель Национальной ассоциации свиноводов Лиззи Уилсон заявила, указала Уилсон.

Словом, проблемы в Соединенном Королевстве связаны столько с поставками топлива, сколько с нехваткой рабочей силы в принципе. Не все британцы винят в сложившемся кризисе "Брекзит", но их большинство, сообщает YouGov. Согласно данным опроса, с такой позицией согласен 41% респондентов, еще 25% жителей винят пандемию коронавируса. 11% британцев выделяют условия труда дальнобойщиков, а 7% — зарплату водителей грузовиков.

Однако есть большой контраст между взглядами сторонников и противников "Брекзита". Среди тех, кто в 2016 году проголосовал против выхода из ЕС, 65% видят причину проблем именно в "Брекзите". Сторонники выхода из ЕС считают, что виноват, скорее, коронавирус (37%).