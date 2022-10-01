Из-за мобилизации военный призыв в России начнется на месяц позже

Осенний призыв начнется в России 1 ноября, а не 1 октября, как это было обычно.

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"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Указ об очередном призыве Владимир Путин подписал 30 сентября. В соответствии с документом, на службе будет призвано 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем в 2021 году.

С 21 сентября в России объявлена мобилизация, под которую не должны попадать срочники или люди, не проходившие воинскую службу. При этом отслужившие призывники могут быть сразу же мобилизованы из запаса.

Сразу после начала российского вторжения в Украину Владимир Путин заявлял, что все цели "специальной военной операции" будут достигнуты силами контрактников, а солдаты срочной службы отправляться на территорию Украины не будут. Однако после того, как 30 сентября Кремль объявил самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области территорией России, российскому командованию ничто не мешает отправлять туда и срочников.