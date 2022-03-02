Из-за нападения России в областях Украины начинается гуманитарная катастрофа

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о гуманитарной катастрофе в Донецкой и Луганской области.

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"Враг выбрал путь террора гражданского населения. В первую очередь я имею в виду жителей городов в Донецкой и Луганской области. Города Волноваха, Северодонецк и другие - под тотальным уничтожающим огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа.

Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, больные, пожилые люди, люди с инвалидностью.

Оккупанты не дают гуманитарных коридоров", - сообщила Ирина Верещук.

Она добавила, что Украина ожидала больше поддержки от Красного креста, ООН и ОБСЕ и попросила содействия в организации гуманитарных коридоров.

Также она сказала, что такие коридоры нужны для Киева и Киевской области.

Ранее Ирина Верещук сообщила, что часть людей вывезли из Волновахи.