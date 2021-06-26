Из-за пандемии в ближайшие два года может вырасти смертность от раковых заболеваний

Если бы не пандемия Covid-19, миллионы европейцев могли бы пройти диагностику рака, но из-за ограничения медицинских услуг они не получили диагноз, способный спасти их жизни, сообщает издание Politico.

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К таким выводам прошла Европейская организация рака после анализа данных диагностики рака за прошедшие годы и сравнивая их с показателями прошлого и этого года. Это связано с тем, что во время пандемии в больницы попадали только самые больные пациенты, а программы скрининга были приостановлены или замедлены. Поэтому эксперты прогнозируют скачек смертей от рака в ближайшие два года, так как пациентам будут диагностировать рак на более поздних стадиях.

В Италии предполагают, что скрининг обошел стороной примерно 400 000 человек, а во Франции это могли быть примерно 30 000 нераспознанных пациентов рака. В Великобритании одно из исследований показало, что пандемия может привести к смертям от 7000 до 36 000 раковых больных в год.

В свою очередь, Европейская организация рака предполагает, что по всей Европе были пропущены 100 миллионов скринингов рака и врачам потребуется около 12 месяцев, чтобы наверстать упущенное. В то же время примерно половина раковых больных столкнулись с задержками в лечении - переносом операций, приостановками радиотерапии и тому подобными проблемами.

Издание отмечает, что особенно болезненно это может отозваться на странах, где до пандемии было низкое финансирование лечения рака и плохая доступность современных методов лечения. Речь идет о Восточной и Центральное Европе. По данным Eurostat, самый высокие показатели смертности от рака в 2017 году были в Венгрии, Хорватии, Словакии и Словении - не менее 300 смертей на 100 000 жителей. В связи с этим Европейская комиссия решила создать “регистр неравенства”. Его цель - собрать данные, чтобы лучше идентифицировать и обозначить проблему.