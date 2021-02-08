Из-за плохой погоды в Литву пока не доставлена партия вакцины BioNTech и Pfizer
Foto: F64

Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.

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"В настоящее время перевозчик ищет другие возможности и ждет хорошей погоды, чтобы вакцина могла быть доставлена воздушным путем еще сегодня поздним вечером, однако вероятно, что погодные условия не изменятся, и вакцина будет доставлена завтра (во вторник — BNS)", — информировала BNS в понедельник пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.

Она отметила, что вакцина в Литву должна была прибыть в понедельник утром.

"Литва не единственная страна Европы, в которую сегодня не была доставлена вакцина", — добавила пресс-секретарь.

Как заявила Шукста, из-за опоздания вакцины процесс вакцинирования не пострадает.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привито всего 78 622 человека, обеими дозами — 45 499 человек.

Кроме BioNTech и Pfizer в Литве также идет вакцинация вакцинами от фармакомпаний Moderna и AstraZeneca.

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LETA

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LETA

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