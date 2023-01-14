Из-за ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре погибли 19 человек. Неизвестна судьба еще более 40 человек

В субботу, 14 января, в Днепре ракета попала в многоквартирный дом,в одной из секций здания обрушились перекрытия. По последним данным "Медузы", погибли 19 человек. Число жертв выросло за ночь — еще вчера вечером говорилось о пяти погибших.

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Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. Утром BBC Russian сообщила, что погибли 18 человек, в том числе 15-летняя девушка, сообщает BBC Russian.





По последним данным "Медузы", погибли 19 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.





Ночью продолжались спасательные работы. По словам Лукашука, 73 человека пострадали, в том числе 14 детей. Более 40 человек госпитализированы, четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии.





Утром в воскресенье глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщал, что продолжают искать более 40 человек.

Удар произошел в выходной день, когда многие жители были дома.

По словам заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, российская ракета полностью разрушила один подъезд — 72 квартиры, где, согласно информации по прописке, проживало до 200 человек, среди которых около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме около 1 700 жителей.





Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Днепру словами "Мир должен остановить это зло". "Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", — написал украинский президент в своем телеграм-канале.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и ЕС ввести новые санкции против России после обстрела Днепра. "Каждый ракетный обстрел еще больше истощает российские запасы. Тем не менее, они все еще могут производить новые [ракеты]. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", — написал Кулеба в твиттере.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета безопасности ООН.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, 14 января войска РФ выпустили по Украине около 28 крылатых ракет и пять управляемых авиационных ракет. По словам Залужного, 18 крылатых и три авиационных ракеты были сбиты. В свою очередь, командование Воздушных сил ВСУ отчитались о 25 сбитых российских ракетах из 38 выпущенных 14 января. По данным командования, были сбиты 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр" и семь управляемых авиационных ракет Х-59.

В Харькове большая часть районов в результате обстрела осталась без света, сообщили корреспонденты "Суспільного". Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В Львовской области ракета также попала в объект критической инфраструктуры. Местные власти предупредили о возможных перебоях с электричеством и водой.

Власти Киева и Киевской области сообщили о работе ПВО.