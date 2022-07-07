Из-за решения ирландских властей Facebook и Instagram могут перестать работать в ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейские пользователи популярных соцсетей рискуют столкнуться с проблемами уже этим летом. Регулятор в Ирландии озабочен тем, что данные граждан ЕС отправляются в США, хотя соответствующее трансатлантическое соглашение перестало действовать еще два года назад. Впрочем, Брюссель и Вашингтон параллельно обсуждают новый договор, а решение ирландских властей еще должны одобрить на общеевропейском уровне.

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Как сообщает Politico, ирландская Комиссия по защите данных проинформировала своих европейских коллег, что предпишет компании Meta Platforms Inc. прекратить пересылку данных пользователей в США, где она зарегистрирована. Уже готовый проект такого решения — результат многолетних судебных тяжб между американским IT-гигантом, владеющим Facebook и Instagram, и активистов, выступающих за конфиденциальность в Интернете.

В 2020 году был аннулирован пакт о передаче данных между ЕС и США. Решение Европейского суда также усложнило для американских компаний использование "стандартных договорных условий" (SCC) — юридического инструмента, благодаря которому владельцы соцсетей тем не менее продолжали пересылать данные пользователей. Ирландский регулятор как раз предписал Meta отказаться от использования SCC.

Владельцы Facebook и Instagram неоднократно предупреждали, что такое решение может привести к крайне негативным последствиям. "Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших наиболее важных продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram, в Европе", — говорится в заявлении, поданном Meta в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в марте этого года.

После утверждения решение ирландских властей должны будут одобрить в Европейском совете по защите данных (EDPB), куда входят представители всех 27 стран Евросоюза.

Параллельно ЕС и США обсуждают новый текст договора о передаче данных, который позволит Meta и другим компаниям продолжить работу в привычном режиме. О предварительном соглашении власти в Брюсселе и Вашингтоне договорились еще в марте, однако обсуждение юридических деталей, как утверждает Politico, зашло в тупик.

"Этот проект решения, который подлежит рассмотрению европейскими органами по защите данных, касается конфликта между законодательством ЕС и США, который находится в процессе разрешения", — отметил представитель Meta. "Мы приветствуем соглашение между ЕС и США о новой правовой базе, которая позволит продолжать трансграничную передачу данных, и мы ожидаем, что эта база позволит нам поддерживать связь между семьями, сообществами и экономикой".

Повлияет ли ситуация на работу WhatsApp, который также принадлежит Meta, в статье Politico не уточняется.

В конце марта суд в России признал корпорацию "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность в стране. Формальным поводом для ограничения доступа к Facebook и Instagram стали сообщения СМИ о том, что Meta хочет разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении российских военных и мирных граждан. Meta утверждала, что это решение будет действовать только на территории Украины, а в целом компания планирует не допустить проявлений русофобии в соцсетях.

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