Из-за санкций финская таможня изымает у возвращающихся домой россиян наличные евро. Что с ними потом будет – неизвестно

Хотя европейские санкции, запрещающие вывозить в РФ наличные евро и другие валюты страны ЕС, были объявлены еще в начале марта, пограничники в Финляндии стали активно их применять только спустя полгода. Впрочем, пока что говорить о массовых обысках всех, кто пересекает границу, было бы преувеличением. Более того, многие таможенники пытаются предложить путешественникам компромиссные решения.

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Первым на ситуацию обратило внимание издание "Фонтанка". Журналисты рассказали историю петербуржца по имени Юрий, который летал в Белград и обратно через Хельсинки. Мужчина возвращался в Россию через сухопутный пропускной пункт Валимаа, где таможенники поинтересовались, везет ли он с собой наличные деньги. Юрий ответил, что у него есть 1390 евро, на просьбу показать банкноты открыл кошелек. "Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию…", — заявили сотрудники таможни.

Законные основания для такого решения у пограничников есть. Еще в начале марта в рамках санкций, введенных против РФ после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, Евросоюз запретил вывозить в Россию банкноты евро и других валют, используемых странами ЕС.

В этих ограничениях есть исключение: можно вывозить деньги "для личного пользования во время поездки" (вероятно, это в первую очередь касается европейцев, едущих в Россию). Однако нигде не сказано, о какой именно сумме идет речь. "У данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню", — говорится в памятке, которую дали Юрию на таможне.

"Фонтанка" изучила Telegram-чаты, в которых петербуржцы и жители других приграничных регионов обсуждают свой опыт общения с финскими таможенниками. В чатах описано несколько похожих случаев, в одном из них описано изъятие на пропускном пункте в Иматре 9400 евро мелкими купюрами (такую сумму вряд ли можно назвать средствами "для личного пользования"). Как пишут пользователи, до недавнего времени сотрудники таможни часто вообще не интересовались, вывозят ли россияне евро, хотя санкции действуют с марта.

После 28 августа участники чатов поведали несколько закончившихся по-разному историй. Супружеской паре, которая везла с собой из Финляндии 400 евро, предложили вернуться обратно и сначала их потратить (что россияне и сделали). Мужчину со 150 евро на другом таможенном пункте пропустили через границу, но предупредили, что вообще-то вывозить купюры нельзя. Другой россиянин, возвращавшийся с 50 евро наличными, тоже избежал изъятия — вероятно, сумму посчитали несущественной.

Финские пограничники предложили Юрию на выбор два способа решить проблему: прямо на границе передать деньги кому-то, кто едет в Финляндию, или оставить их на таможне и забрать при следующем посещении. Петербуржец выбрал второй вариант — сотрудники пропускного пункта выдали ему подробную опись изъятых купюр на официальном бланке с печатью и подписью.

Случившееся подтвердил в комментарии для Yle главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен. По его словам, точной статистики по изъятым суммам у ведомства нет, но подобные эпизоды случаются каждый день. При этом Кескинен опроверг слова своих коллег о том, что Юрию позднее вернут изъятые купюры: "Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать". Чиновник также подчеркнул, что при общении с таможенниками не стоит врать или пытаться утаить наличные — это может быть расценено как контрабанда, а не простое нарушение санкционного режима, что приведет к более серьезным последствиям.

Чтобы избежать проблем на границе, "Фонтанка" рекомендует пользоваться в поездке средствами безналичного расчета (работающую в ЕС карту Visa или Mastercard россияне могут оформить в Беларуси или Казахстане; российские банки также выдают карты китайской платежной системы UnionPay) или брать с собой деньги в валютах стран, не входящих в Евросоюз (например, доллары США, британские фунты или китайские юани).