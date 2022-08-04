Судьба советского монумента в городе на границе с Россией — главная тема последних дней в эстонских СМИ. Местные власти выступают за сохранение памятника, правительство в Таллине — за демонтаж (но "достойный" и "неспешный"). На это фоне кто-то распустил слухи о том, что танки все-таки снимут с постамента, и на защиту памятника приехали от 100 до 200 местных жителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вечером 3 августа несколько десятков жителей Нарвы собрались у монумента танку Т-34, расположенного в 5,5 км от центра третьего по величине города Эстонии. Как сообщает Delfi.ee, акция носила стихийный характер.

Как рассказали корреспонденту собравшиеся, они из "разных источников" получили сообщения о сборе рядом с танком в 17:00. Поводом послужили слухи, что ночью памятник хотят тайно демонтировать без разрешения городской управы. Организаторов акции установить пока что не удалось.

Количество участников акции корреспондент Delfi.ee оценивает в 200 человек, общественное ERR — "от 100 до 200". Работавшие на месте событий журналисты описали атмосферу во время стихийного собрания как "спокойную и благожелательную", проезжавшие мимо автомобили сигналили его участникам. Аналогичную оценку произошедшему дали и в нарвской полиции, служащие которой оперативно приехали к монументу.

Ближе к ночи подавляющее большинство прибывших к памятнику стали разъезжаться по домам. Некоторые, впрочем, собирались остаться у танка на ночь, кто-то даже принес с собой одеяла. По оценке корреспондента ERR, в 11 утра вокруг танка находились 15-20 человек.

Мэр Нарвы Катри Райк в разговоре с Delfi.ee назвала сообщения о "тайном" сносе памятника "провокацией". "Эта тема очень сложная, и позиция нарвитян отличается от позиции других эстонцев, мы имеем дело с конфликтом ценностей", — отметила градоначальница.

Откуда могли пойти слухи и что говорят эстонские власти?

В начале недели Нарву посетил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его словам, консолидированная позиция всего эстонского правительства состоит в том, что "для танка придется найти место получше". Глава МВД при этом подчеркнул, что Т-34 необходимо "достойно" перенести и впоследствии хранить, учитывая его символическое значение для нарвитян.

"Но для нас, для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась в Европе, сложилась в Украине, танк является символом агрессии, символом агрессивного государства, которое начало войну в Европе. Танк — наступательное оружие. По-моему, он плохо подходит на роль памятника. Этот вопрос теперь является не местным, а государственным, и военной символикой должно заниматься эстонское государство", — добавил министр.

Ляэнеметс отдельно отметил, что точной даты переноса памятника нет, но это точно не будут делать "поспешно", "тайно и ночью".

С противоположных позиций незадолго до этого выступила мэр Нарвы. Катри Райк заявила, что у городского правительства нет планов переносить памятник, а сам танк она считает "частью идентичности русскоязычного населения Нарвы". При этом, по словам мэра, нарвитяне любят Эстонию независимо от того, приносят они цветы к танку и выступают за его сохранение или нет.

Foto: Евгения Парв | EKSPRESS MEEDIA

"Танк — не самая большая проблема Эстонии, танк — не самая большая проблема в Нарве. [Проблемы — это] цены на отопление и электричество, рабочие места, образование на эстонском языке", — приводит ERR слова Райк.

В ходе своего визита в Нарву глава МВД предположил, что одновременно с демонтажом памятника-танка правительство может предложить нарвитянам "меры поддержки", которые скрасят негативные настроения в городе. Среди таких бонусов министр упомянул новую больницу и снижение цен на отопление. Глава входящей в правящую коалицию консервативной партии Isamaa Хелир-Вардор Сеэдер раскритиковал главу МВД за эту идею и призвал не создавать опасный для других городов прецедент.

Что происходит и будет происходить с советскими монументами в Эстонии?

Во вторник, 2 августа, стало известно, что в Аувере (15 км от Нарвы) демонтировали монумент, представляющий собой советскую пушку, который был установлен возле Эстонской электростанции. Сотрудники Eesti Energia сообщили Delfi.ee, что их об этом никто не предупреждал. Пресс-секретарь компании рассказал журналистам, что гаубицу передадут в военный музей, который еще несколько лет назад выразил заинтересованность в получении такого экспоната.

В ночь на среду в местную полицию поступило сообщение о возгорании экскаватора, предназначенного для благоустройства территории на месте, где раньше находилась пушка. Прибывший на место событий корреспондент Delfi.ee рассказал, что технику планировали использовать для демонтажа постамента, на котором стояла гаубица.

Днем 4 августа жители Нарвы сообщили, что в городе демонтируют памятник строителям местных электростанций, сооруженный в советское время.

Одновременно с этим пресс-конференцию проводила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что все "красноармейские" памятники в стране должны быть убраны из публичного пространства, чтобы "избежать дополнительной эскалации". В Нарве этим будет заниматься правительство страны, поскольку местные власти придерживаются иной позиции.

"Чтить память погибших не запрещено. Но это надо надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства. Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Такими танками сейчас на улицах Украины убивают людей. Под ним даже нет военных захоронений", — подчеркнула Каллас.