греция афины снег
Foto: AP/Scanpix/LETA

Из-за шторма "Барбара", накрывшего часть территории Греции, в Афинах закрылись школы и магазины, а местные жители перешли на удаленный режим работы. Как пишет агентство Reuters, затруднено движение между столицей и некоторыми другими городами.

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Сильный снегопад и резкое падение температуры привели к остановке движения, в частности, на трассе, которая соединяет Афины и центральную часть страны. Также были задержаны поезда на линии до города Салоники, расположенного на севере Греции. Не работают и станции метро вблизи столичного аэропорта.

Ожидается, что резкое похолодание продлится до вторника, к тому моменту затронув также восточные и южные регионы страны.

Как отмечает Reuters, столь обильный снегопад в Афинах — редкость, но экстремально холодные зимние дни наблюдаются в Греции третий год подряд. Так, в 2022 году с главной кольцевой трассы были эвакуированы тысячи людей, чьи машины застряли из-за снежной бури.

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