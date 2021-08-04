Из-за соображений безопасности белорусская бегунья Тимановская вылетела из Токио в Вену

В среду утром из Токио в Вену вылетела белорусская спортсменка Кристина Тимановская, сообщает Би-би-си.

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Ранее белорусские чиновники попытались насильно вывезти ее с Олимпийских игр в Минск после того, как она публично возмутилась тем, что ее намеревались использовать для участия в забеге на дистанции, к которой она не готовилась. Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше.

Предполагалось, что она сядет на самолет, вылетающий в Варшаву, однако в последний момент спортсменка поменяла планы и отправилась в Австрию: агентство Рейтер пишет со ссылкой на дипломатические источники, что это было связано с соображениями безопасности.

Тем временем во вторник стало известно, что на родину из-за рубежа решила не возвращаться еще одна белорусская спортсменка — выступающая в многоборье легкоатлетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии. Максимова не смогла квалифицироваться для участия в нынешних Олимпийских играх, однако летом выиграла кубок Беларуси по многоборью.

В своем Инстаграме Максимова написала, что вместе с супругом — известным легкоатлетом Андреем Кравченко — в Беларусь пока не вернется. "К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни, — пишет Максимова. — Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим".

В июле в Инстаграме Максимовой появилось ее фото с бело-красно-белым флагом, который был символом протеста против президента Александра Лукашенко во время массовых выступлений летом и осенью прошлого года. Муж Максимовой в 2008 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.