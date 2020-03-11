Из-за угрозы коронавируса Польша вводит на границе с Литвой санитарный контроль

Из-за угрозы коронавируса Польша со вторника вводит на границе с Литвой санитарный контроль. Как информировало посольство Польши в Литве, пассажиров автобусов просят представить анкеты с контактной информацией.

"Мы просим всех пассажиров, ради их же здоровья, честно заполнять анкеты, а перевозчиков и операторов — по возможности — предоставлять пассажирам анкеты для заполнения заранее, чтобы контроль на границе проходил быстро и слаженно", — говорится в сообщении посольства.

Портал tv3.lt сообщил, что на границе с Литвой может выборочно производиться измерение температуры людей.

"Есть информация, что у кого-то выборочно и температуру замерят, и маршрут спросят, проверят автомобили, но отчасти это делается и сейчас. Всеобщий контроль не вводится, они должны проводить проверки выборочно", — сказал BNS во вторник представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Похожие меры применяют и литовские пограничники, но у них нет приборов для измерения температуры. Мишутис не располагает данными о том, что из-за этих мер на границе могут образоваться очереди.

Литовские пограничники с конца февраля тоже выборочно останавливают автомобили на границе с Польшей и Латвией и предоставляют информацию, спрашивают, куда люди едут, раздают информационные флаеры.

В Польше выявлено 17 случаев коронавируса. В Литве пока только один — им заразилась вернувшаяся из Италии жительница Шяуляй.