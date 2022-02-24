Из-за войны в Украине Литва вводит ЧП и усиливет контроль на границе с Россией и Беларусью
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В связи с началом военной операции России в Украине в четверг президент Литвы Гитанас Науседа вводит чрезвычайное положение (ЧП) в стране.

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После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение утвердит Сейм на внеочередной сессии.

"Сегодня я также подписал декрет о введении чрезвычайного положения, который утвердит на своей внеочередной сессии Сейм Литовской Республики. Мы оценили сложившиеся обстоятельства и вынуждены предпринять правовые меры для обеспечения своей внешней безопасности", — заявил журналистам Науседа.

Госсовет по обороне также решил, что "Литва обратиться в НАТО по поводу активации Четвертой статьи" Североатлантического договора, отметил руководитель страны.

Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Режим ЧП позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрытие государственной границы.

На пограничном участке также предусмотрен досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в целях обнаружения и изъятия незаконно находящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных, отравляющих и других опасных веществ и устройств, выявление и задержание правонарушителей, обеспечения общественного порядка и спокойствия, защита жизни, здоровья и имущества населения.

"Реагируя на агрессию России в Украине, в четверг СОГГЛ принимает дополнительные меры по усилению охраны границы Литвы. Самый высокий уровень превентивных мер безопасности при охране госграницы вводится на отнесенном к ответственности Литвы участке внешней границы Евросоюза — на границе с Беларусью и Россией", — говорится в сообщении литовской погранслужбы. — Такой непубличный план мер, введение которых относится к компетенции СОГГЛ, охватывает действия по контролю границы, наблюдению за ней и по использованию сил СОГГЛ".

В частности, СОГГЛ останавливает предоставление отпусков пограничникам, а находящиеся сейчас в отпуске из него отзываются.

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