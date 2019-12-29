Из-за забастовки бортпроводников в Германии отменены более 170 авиарейсов

Забастовка бортпроводников в начале следующей недели привела к отмене более 170 авиарейсов, обслуживаемых предприятием Germanwings, сообщает LETA.

Об этом сообщила авиакомпания Eurowings, в чей флот входят 30 самолетов Germanwings. Обе авиакомпании являются часть группы Lufthansa.

Большинство отмененных рейсов являются внутренними рейсами, хотя отменена и часть полетов в Австрию и Швецию. Забастовка состоится в понедельник, вторник и среду.

Это не первая забастовка бортпроводников немецких авиакомпаний. В ноябре 48-часовая забастовка сотрудников Lufthansa привела к отмене 1500 полетов, повлияв на 200 000 пассажиров.

В ноябре стороны смогли прийти к согласию об основных принципах решения конфликта, но взаимное недоверие затормозило дальнейшие переговоры.

Профсоюз бортпроводников UFO борется за лучшую оплату и условия труда для бортпроводников.