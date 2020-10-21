Избирателей США завалили письмами с угрозами с эстонского сервера

Во вторник избиратели американских штатов Аляска и Флорида получили сотни электронных писем с угрозами, в которых их призывали в день президентских выборов голосовать за Дональда Трампа, метаданные адреса электронной почты, с которого были отправлены электронные письма, говорят о том, что речь идет о посланиях с эстонского сервера, пишет Postimees со ссылкой на New York Times.

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В электронных письмах, отправленных избирателям, выдвигается требование в день президентских выборов голосовать за действующего президента США Дональда Трампа, в противном случае будут иметь место печальные последствия.

Письма указывают на то, что речь идет о крайне правой и неофашистской мужской организации "Гордые парни" (The Proud Boys). Но метаданные электронного письма, отправленного с адреса info@officialproudboys.com, говорят о том, что оно было послано с эстонского сервера.

Согласно метаданным, электронные письма имели адрес хоста vhost43553f0@avalik.koolibri.ee и почтовый сервер — ElkData.ee. Зайдя на этот веб-адрес в среду днем, на экране появлялось сообщение, что сервер недоступен. В настоящий момент устанавливается, сколько людей получили подобные письма.

По данным New York Times, такие письма получили сотни избирателей в Гейнсвилле (Флорида) и в Анкоридже (Аляска). По словам мэра Гейнсвилла Лорена По, совершена брутальная попытка повлиять на избирателей, но угрозы ни коем образом не отразятся на умонастроениях горожан.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и местные правоохранительные органы Флориды начали расследование. Шериф округа Алачуа во Флориде предупредил в социальных сетях об отправленных от имени "Гордых мальчиков" письмах и отметил, что речь идет о мошенничестве. "Электронное письмо выглядит мошенническим и мы начали расследования с целью выявления его источника", — сообщил шериф.

Директор отдела кибербезопасности и инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США Кристофер К. Кребс сделал заявление, в котором отметил, что подобные электронные письма ставят под сомнение тайность выборов в США.

"Тайна голосования гарантирована во всех штатах. Такие электронные письма подрывают доверие наших избирателей к конфиденциальности выборов", — написал Кребс.

Представитель избирательной комиссии округа Алачуа Т. Дж. Пич сказал, что письма с угрозами стали поступать во вторник утром в 10.00 по местному времени. Про его данным, их получили сотни людей.