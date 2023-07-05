Избитых в Чечне журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова доставили в московскую больницу

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката правозащитной организации "Команда против пыток" Александра Немова, подвергшихся 4 июля жесткому нападению в Чечне, доставили на лечение в Боткинскую больницу Москвы. Об этом сообщила DW в среду, 5 июля, пресс-секретарь "Команды против пыток" Наталья Курекина.

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По ее словам, утром 5 июля Милашина и Немов выходили на связь, однако подробностей об их состоянии на данный момент мало. Планируется, что во второй половине дня пострадавших навестят в больнице московские юристы "Команды против пыток".

Как отмечает Курекина, состояние Немова лучше, чем у Милашиной, "он идет на поправку". Однако будет ли у него еще одна операция, пока неизвестно наверняка. Говорить о диагнозе Милашиной без согласия на то журналистки в правозащитной организации отказались, отметив лишь, что у нее зафиксирована черепно-мозговая травма.

"У Александра Немова такого рода травмы головы нет, он чувствует себя чуть более бодро, но, судя по всему, у него была сильно повреждена нога. Сама Елена Милашина в записанном ею видео сказала, что ему порезали ногу ножом, — напоминает Наталья Курекина. — Хорошо, что не попали в артерию, потому что могли бы быть очень тяжелые последствия".

"Сейчас Елена и Александр проходят все необходимые обследования, им оказывают всю необходимую помощь, врачи очень внимательны к ним", — добавила собеседница DW.

Доставка пострадавших в Москву

В Москву подвергшихся нападению журналистку и адвоката доставили в ночь на 5 июля на частном рейсе из международного аэропорта Владикавказа. За ними специально приезжали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, сообщила пресс-секретарь "Команды против пыток".

Сам Венедиктов ранее рассказал, что чартерный самолет, доставивший Милашину и Немова в Москву, был оплачен частными лицами, однако не назвал их имен.

Нападение на Милашину и Немова в Чечне

4 июля журналистка Елена Милашина и правозащитник Александр Немов прибыли в Грозный, чтобы присутствовать на процессе Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Чечни Сайди Янгулбаева и матери критиковавшего Рамзана Кадырова активиста Абубакара Янгулбаева.

По пути из аэропорта, на подъезде к городу, их такси остановили вооруженные люди в балаклавах. Милашину и Немова жестоко избили, журналистке повредили пальцы на обеих руках и нанесли травму головы. Кроме того, ей обрили волосы и облили лицо зеленкой.

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Позже глава "Команды против пыток" Сергей Бабинец высказал предположение, что это нападение было связано с деятельностью журналистки и правозащитника. Ту же версию поддержала и сама Елена Милашина, пишет "Радио Свобода". По сведениям редакции, в ближайшее время журналистка собирается снова приехать в Грозный, чтобы продолжить освещать судебный процесс, а именно апелляцию на приговор Зареме Мусаевой, которую суд приговорил 4 июля к тюремному заключению на 5,5 лет.