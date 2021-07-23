Издание The Insider включили в России в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило издание The Insider в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр включены пять журналистов.

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Как следует из свежей версии реестра, речь идет о Михаиле Рубине, Софье Гройсман, Илье Рождественском, Юлии Апухтиной и Алексее Постернаке.

Михаил Рубин, Софья Гройсман и Юлия Апухтина — журналисты издания "Проект", признанного ранее нежелательной организацией. Илья Рождественский работает в "Открытых медиа", а Алексей Постернак сотрудничал с "Радио Свобода", которое признано иностранным агентом.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил "МБХ Медиа", что издание продолжит работу. Он напомнил, что оно зарегистрировано в Латвии, а не в России. "Что там Минюст [России] хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются", — сказал он.

С чем связано внесение The Insider в реестр СМИ-иноагентов, в минюсте пока не пояснили.

Издание The Insider работает уже восемь лет. Основное направление работы издания — журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с Bellingcat: о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом и возможной причастности России к авиакатастрофе, а также расследования об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

В конце июня бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск к изданию The Insider о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пригожин потребовал признать сведения из статьи издания, опубликованной под заголовком "Мазай" — африканский "Вагнер", порочащими его честь и достоинство, удалить их в течение 10 дней, а также опубликовать опровержение. Упомянутая бизнесменом статья была посвящена тому, кто может управлять делами Евгения Пригожина в Африке.

Кроме того, Пригожин потребовал от издания компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей.

Ранее генпрокуратура России объявила нежелательной организацией издание "Проект", а его главный редактор Роман Баданин и еще несколько журналистов издания были включены в реестр "иностранных агентов".

14 мая "иностранным агентом" было признано издание VTimes. Оно стало третьим изданием, признанным иноагентом в этом году. До VTimes в реестр иноагентов были включены "Медуза" и "Первое антикоррупционное СМИ".

После признания иностранным агентом у "Медузы" возникли финансовые проблемы, а VTimes, лишившись из-за нового статуса рекламодателей и партнеров, было вынуждено прекратить работу.

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Если эти требования не будут выполнены, СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Физлицо, признанное СМИ-"иноагентом", должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

"Иностранные агенты" должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в там числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.