Издевавшийся над рядовым Шамсутдиновым получил условный срок

Читинский военный гарнизонный суд приговорил к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей Руслана Мухатова по делу о дедовщине (статья 335 УК РФ) в воинской части, где в прошлом году солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Обвинение просило приговорить его к двум годам колонии-поселения.

"Суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей", - сказал Интерфаксу адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

"Могу сказать, что мы получили от процесса то, чего хотели: факт неуставных отношений подтвержден", - добавил он.

Суд установил, что Мухатов полностью вменяем, а его действия по принуждению солдат заниматься изнурительными тренировками и последующий удар по скрещенным перед лбом руками - это нарушение уставных взаимоотношений, пишет "МБХ медиа".

Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы дела, сообщало, что Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

В частности выяснилось, что 15 сентября 2019 года во Мухатов решил показать превосходство над сослуживцами, включая Шамсутдинова, пишет "МБХ медиа". Он потребовал от них подтягиваться, в результате чего солдат Муркин упал без сил. Тогда Мухатов нанес ему удар в боксерский перчатке на уровне лба по скрещенным рукам.

Суд признал несостоятельными показания Мухатова о том, что он не знал о том, что упражнения "Ловля бабочек" и "Морская пехота" не входят в список дисциплин для военнослужащих.

Подсудимый признал вину. "В последнем слове Мухатов сказал, что полностью признает вину, хотя в судебном следствии говорил, что его провоцировали. Но подтвердил свою вину и сказал, что раскаивается", - говорил Интерфаксу адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что вина Мухатова подтверждается показаниями потерпевших, однако есть и смягчающие обстоятельства: тот извинился перед военнослужащими, которых унижал, и выплатил им по 500 рублей в качестве морального вреда. Обвинение просило приговорить его к двум годам колонии-поселения.

Стрельба в воинской части в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу из автомата при сдаче караула и убил восемь сослуживцев. Он объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в части, а также жаловался на то, что у него отобрали телефон и деньги. Минобороны при этом связывало инцидент с "нервным срывом по личным причинам".

Против Шамсутдинова возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", по которой ему может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

В середине декабря адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил, что в отношении одного из выживших после перестрелки военных (Мухатова) возбуждено уголовное дело о дедовщине, в рамках которого Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.