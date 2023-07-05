Израиль и Газа обменялись ударами после завершения операции в Дженине

Палестинские боевики запустили ракеты по Израилю, вскоре после того как израильская армия начала вывод войск из лагеря Дженин. В ходе крупнейшей за последние годы военной операции Израиля на севере оккупированного Западного берега погибли 12 палестинцев и один израильский военный.

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Израиль сбил палестинские ракеты, а в ответ, как утверждают военные, нанес авиаудар по подземному заводу по производству оружия. Пока неясно, будет ли продолжение очередной эскалации.

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что двухдневная военная операция в Дженине завершена, но предупредил, что она не будет единственной.

Израильские власти утверждают, что лагерь Дженин стал центром террористической деятельности. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносила удары по инфраструктуре боевиков.

Во вторник власти сообщили, что обнаружили на территории лагеря шахту, в которой хранили взрывчатку.

Минувшей ночью израильские войска также ликвидировали "два ситуационных центра, принадлежащих террористическим организациям", говорится в совместном заявлении сил безопасности.

По данным палестинской стороны, среди 12 погибших в ходе операции — четверо несовершеннолетних. Самому младшему погибшему было 16 лет, самому старшему — 23 года.

В ООН заявляют, что в Дженине наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением, а гуманитарные организации бьют тревогу из-за невозможности оказать помощь пострадавшим.

Фото: Reuters

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что бригады скорой помощи не могут оказать помощь раненым, поскольку доступ на территорию лагеря для них закрыт.

В ВОЗ также заявили, что располагают сообщениями о том, что по крайней мере две больницы в Дженине подверглись обстрелам. Об этом же ранее сообщали палестинские власти.

Организация "Врачи без границ" заявила, что все дороги, ведущие в лагерь, были перекрыты израильскими военными.

"Военные бульдозеры разрушили множество дорог, ведущих в лагерь Дженин […] и сделали практически невозможным доступ машин скорой помощи к пациентам; палестинские медики были вынуждены передвигаться пешком, в зоне активных обстрелов и ударов беспилотников".

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов призвал немедленно обеспечить доступ медицинских работников в лагерь.

Во вторник днем в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу прохожих, в результате чего пострадали семь человек.

После этого водитель (по данным израильских спецслужб, 20-летний житель Западного берега) вышел из машины и пытался напасть на людей с ножом, но был застрелен местным жителем, у которого было при себе оружие.

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поблагодарил "храброго гражданина", который застрелил нападавшего, заявив, что его действия предотвратили дальнейшую эскалацию и спасли жизни людей.

Представители палестинской группировки "Исламский джихад" заявили, что нападение стало ответом на то, что происходит в Дженине.

В движении ХАМАС поступок палестинца назвали героическим и добавили, что "оккупант должен приготовиться считать своих убитых и раненых".