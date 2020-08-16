Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС после обстрела из сектора Газа
Foto: Reuters/Scanpix

Армия обороны Израиля атаковала склад хранения боеприпасов радикального исламистского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, а власти Израиля закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела из сектора Газа. Среди прочего, целью израильской авиации стал склад боеприпасов, сообщили в ЦАХАЛ в воскресенье, 16 августа. Армия продолжит противостоять "любым попыткам нанести ущерб мирным жителям Израиля", подчеркнули ее представители.

Кроме того, израильские власти в качестве реакции на обстрел полностью закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа до дальнейших распоряжений.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о запуске "террористами" двух ракет в направлении территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Полиция сообщила об одном пострадавшем и поврежденном здании в израильском городе Сдерот.

Вечером 15 августа на границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. По сведениям представителей израильской армии, палестинцы жгли автомобильные шины и бросали гранаты в сторону разделительного забора.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Израиль ХАМАС
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