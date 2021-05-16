Израиль нанес удар по дому одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес ракетные удары по дому лидера палестинской организации ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, а также по дому его брата Мухаммеда Синвара. Об этом передает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя армии обороны Израиля Хеди Зильбермана.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ведомстве указали, что братья использовали дома "для террористической деятельности". При этом во время атаки людей в зданиях не было.

Решение о бомбардировке было принято, после того как со стороны сектора Газа были выпущены 55 ракет по Тель-Авиву и ряду других израильских городов, указали в ЦАХАЛе. Там добавили, что большинство атак отразила система противоракетной обороны страны "Железный купол". Всего, по данным военных, с вечера субботы до утра воскресенья в сторону Израиля было выпущено более 130 снарядов. ХАМАС возобновил обстрелы после перерыва, который продлился с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени.

Атаке со стороны Израиля подверглась сеть туннелей, которые ХАМАС используют для нападений на израильских военных, сообщил Зильберман. Он рассказал в том числе об ударах по тайникам с оружием, площадкам для запуска ракет, а также по домам и офисам нескольких высокопоставленных лидеров палестинской организации.

Помимо этого вечером 15 мая Израиль нанес удар по дому командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и заместителя главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи. Как сообщили военные, здание использовалось как террористическая инфраструктура.