Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Сектора Газа

Израильская армия вечером в понедельник начала наносить удары по военным объектам палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет в сторону Израиля с территории Сектора Газа.

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По данным Армии обороны Израиля, из Сектора Газа были выпущены десятки ракет, большинство из которых приземлилось на открытой местности или было перехвачено системой ПРО "Железный купол".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения не останутся без ответа.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Представитель палестинского минздрава заявил, что в результате ответных авиаударов Израиля в северной части Газы погибли девять палестинцев, в том числе три подростка.

Все это происходит на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, которые продолжаются уже несколько дней. В результате столкновений более 300 человек пострадало.

Это самые ожесточенные столкновения здесь за последние годы. Ранее в понедельник палестинская группировка ХАМАС пригрозила ответить на действия израильских сил безопасности.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечается в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Столкновения происходят возле Аль-Аксы - одного из самых почитаемых мест для мусульман. Это святое место и для иудеев, известное как Храмовая гора.

Реакция палестинцев

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе возложил вину за произошедшее на израильские власти.

"Я считаю израильское правительство полностью ответственным за то, чему были подвергнуты молившиеся в священной Аль-Аксе, - заявил Штайе. - Я предупреждаю о последствиях, которыми чреваты подобные интервенции, также, как и попытки выселить людей из Шейх-Джарры, выселись первоначальных собственников земли из своих домов"

В заявлении израильской полиции говорится, что силы безопасности "работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с усилением активности в других районах Старого города".

Группировка ХАМАС в понедельник потребовала освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков, а также вывести военных с территории Аль-Аксы.

Шествие в День Иерусалима

Звучали опасения, что в понедельник волна насилия усилится в связи с ежегодным шествием в День Иерусалима, установленного в честь перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны в 1967 году.

Обычно в этот день участники марша проходят через мусульманские районы. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией. В этом году дата марша совпала с последними днями священного месяца Рамадан.

Израильские власти на этот раз изменили маршрут шествия, опасаясь эскалации беспорядков.

Ранее израильская полиция решила запретить евреям во время ежегодного марша по случаю Дня Иерусалима посещать территорию, где расположена мечеть.

Волна насилия поднялась после месяца напряженности, связанной с угрозой выселения некоторых палестинских семей из Иерусалима.Верховный суд Израиля в понедельник должен был провести слушание по апелляции более 70 человек, несогласных с решением о выселении в пользу организации еврейских поселенцев в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Заседание было отложено из-за беспорядков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия полиции против демонстрантов, заявив, что его правительство не позволит радикальным элементам подорвать спокойствие в городе.

Иордания, выступающая в роли хранителя мусульманских святынь в Восточном Иерусалиме, осудила действия израильских сил безопасности.

Квартет ближневосточных переговорщиков - США, Евросоюз, Россия и ООН - выразил озабоченность в связи с нарастающим насилием, призвав все стороны проявить сдержанность. С похожим призывом выступила и ООН.