Израиль наносит удар по сектору Газа; убит командир палестинских боевиков. "Исламский джихад" грозит ударом по Тель-Авиву

Израильские военные заявляют, что атакуют цели в секторе Газа в ответ на угрозы со стороны тамошней группировки палестинских боевиков, сообщает BBC. В граничащих с Газой районах Израиля введено особое положение. Лидер палестинской боевой группировки "Исламский джихад" в пятницу пригрозил ракетным обстрелом Тель-Авива.

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По меньшей мере восемь палестинцев, в том числе ребенок и командир Палестинского исламского джихада (PIJ), были убиты, сообщает Министерство здравоохранения Газы.

Новый виток эскалации вызван арестом одного из лидеров "Исламского джихада" — Басама аль-Саади. Израильские военные арестовали его в ночь на 2 августа в Дженине. "Исламский джихад" собирался провести акцию возмездия за этот арест.

Боевые самолеты ЦАХАЛа атаковали днем в пятницу, 5 августа, объекты террористов в секторе Газы. Военная операция, сроки которой пока неясны, названа "Рассвет" и ставит своей целью — подрыв инфраструктуры "Исламского джихада" в секторе, сообщает "Вести. Израиль по-русски".

В граничащих с Газой районах Израиля введено особое положение. Жителям населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы (Отеф-Аза), велено оставаться вблизи защищенных помещений и бомбоубежищ.

Также в ЦАХАЛе не исключают, что террористы могут начать запускать ракеты по центру страны. Поэтому особое положение введено в радиусе 80 км от границы с сектором Газы

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль не позволит "террористическим организациям определять повестку дня".

"Пусть любой, кто поднимется, чтобы навредить Израилю, знает, что мы доберемся до него. Наши силы безопасности будут действовать против террористов "Исламского джихада", чтобы устранить угрозу для граждан Израиля", — сказал он.