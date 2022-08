Израиль обстреляли из сектора Газа

Обстрел произошел после того, как Израиль в ответ на воздушный удар из сектора Газа объявил о начале операции "Рассвет", в ходе которой был уничтожен один из командиров радикальной группировки "Исламский джихад".

По территории Израиля были выпущены десятки ракет с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа. Ранее, в ответ на предыдущий обстрел со стороны палестинцев, вооруженные силы страны объявили о начале операции "Рассвет", в ходе которой нанесла несколько ударов по объектам в секторе Газа. "Всего за 2 часа сегодня вечером из Газы в сторону Израиля была выпущена 71 ракета. Девять из этих ракет упали внутри сектора Газа", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

In just 2 hours tonight:

71 rockets were fired from Gaza toward Israel.

9 of these rockets fell INSIDE the Gaza Strip.

Terrorist rockets threaten innocent civilians—both Israeli and Gazan.