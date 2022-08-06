Израиль обстреляли из сектора Газа

Обстрел произошел после того, как Израиль в ответ на воздушный удар из сектора Газа объявил о начале операции "Рассвет", в ходе которой был уничтожен один из командиров радикальной группировки "Исламский джихад".

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По территории Израиля были выпущены десятки ракет с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа. Ранее, в ответ на предыдущий обстрел со стороны палестинцев, вооруженные силы страны объявили о начале операции "Рассвет", в ходе которой нанесла несколько ударов по объектам в секторе Газа. "Всего за 2 часа сегодня вечером из Газы в сторону Израиля была выпущена 71 ракета. Девять из этих ракет упали внутри сектора Газа", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

In just 2 hours tonight: 71 rockets were fired from Gaza toward Israel. 9 of these rockets fell INSIDE the Gaza Strip. Terrorist rockets threaten innocent civilians—both Israeli and Gazan. — Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022

В ночь с 5 на 6 августа в южных и центральных районах страны сработали системы оповещения об угрозе воздушного удара. Несколько снарядов были перехвачены системой ПВО "Железный купол", пишет издание The Times of Israel. Информации о жертвах нет.

ЦАХАЛ заявил, что ответным огнем был нанесен удар по пусковой ракетной установке палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Представители группировки в свою очередь указали, что выпустили более 100 ракет по израильским городам, включая Тель-Авив, сообщает агентство Reuters. Местные жители и журналисты публиковали в соцсетях кадры работы системы ПВО.

Journalists on the roof of a #Gaza building literally documenting terrorists firing rockets at Israel from civilian areas. pic.twitter.com/zKZH4yd5RI — Emily Schrader — אמילי שריידר (@emilykschrader) August 5, 2022

Убит один из командиров группировки "Исламский джихад"

5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Рассвет". Премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал ее целью "устранение угрозы" гражданам страны, которые живут рядом с сектором Газа. Израильский министр обороны Бени Ганц утвердил план по призыву 25 тысяч резервистов после начала операции.

В ее рамках были нанесены удары по объектам в секторе Газа. В результате был убит командир палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джаабари и "около 15 террористов", сообщили ряд информагентств.

Посредником в свете обострения ситуации пытается выступить Египет, который способствовал перемирию между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС весной 2021 года. "Мы надеемся достичь консенсуса, чтобы вернуться к спокойствию как можно скорее", — цитирует AFP представителя египетской службы безопасности в секторе Газа. О посредничестве Египта сообщил и представитель израильской армии, не приводя подробностей.