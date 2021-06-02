Израиль: оппозиция сформировала правительство без Нетаньяху, новым премьером должен стать Нафтали Беннет

Лидеры партий, вошедшие в широкую коалицию против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его "Ликуда", сообщили о формировании нового коалиционного правительства. Это может положить конец самому длительному правлению одного главы правительства в истории Израиля.

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О формировании "правительства перемен" проинформировал президента Израиля бывший министр финансов Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид" (у нее в кнессете 17 мандатов, вторая по численности фракция после "Ликуда").

Первым правительство возглавит глава правой партии "Ямина" Нафтали Беннет.

Как ожидается, Беннет заступит на пост премьера первым и будет работать на нем два года, после чего на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид.

Однако состав хрупкого коалиционного правительства, обладающего лишь незначительным парламентским большинством, перед вступлением в должность должен быть утвержден в кнессете. Это, как ожидается, произойдет в течение примерно десяти дней, что дает Нетаньяху время на то, чтобы попытаться убедить депутатов голосовать против правительства. Израильские политологи сходятся во мнении, что нынешний премьер приложит все усилия к тому, чтобы склонить парламентариев на свою сторону.

Сформировать новое правительство было задачей Яира Лапида, который в последние месяцы проводил переговоры с разными политическими силами, стараясь склонить их на свою сторону.

Последней к коалиции присоединилась правая партия "Ямина", у которой в нынешнем кнессете всего шесть мест. Ее глава Нафтали Беннет в конце прошлой неделе объявил о решении выступить против Нетаньяху в составе коалиции, после чего действующий премьер резко раскритиковал как его, так и всю коалицию, назвав ее угрозой безопасности Израиля.

Предлагаемая коалиция объединит правые, левые и центристские фракции израильской политики. Хотя у них мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

У бывшего министра финансов Лапида было время до конца 2 июня, чтобы сформировать новое коалиционное правительство после того, как Нетаньяху этого сделать не смог. На последних выборах его партия "Йеш Атид" ("Есть будущее") заняла второе место, уступив "Ликуду" Нетаньяху.

В израильской избирательной системе пропорционального представительства одной партии трудно получить достаточно мест, чтобы сформировать все правительство самостоятельно. Для формирования большинства партии или коалиции необходимо получить в кнессете 61 кресло, и результаты последних выборов снова открыли равные возможности для всех политических сил страны.

Попытки Нетаньяху сформировать коалицию после выборов провалились. Лидер оппозиции и глава партии "Йеш атид" Яир Лапид, напротив, заручился поддержкой 56 депутатов от разных партий, и 5 мая тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин дал ему мандат на формирование коалиционного правительства в течение 28 дней. Этот срок истек в полночь 2 июня по израильскому времени (совпадает с московским).

Лапиду удалось договориться с несколькими политическими силами - левыми "Мерец" и "Израильской партией труда", партией "Наш дом - Израиль" и альянсом "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца, который в марте прошлого года сформировал с Нетаньяху коалиционное правительство, проработавшее лишь до декабря.

Ранее в четверг израильский парламент отвлекся от политической борьбы и избрал нового президента. Им стал сын шестого президента Хаима Херцога, Ицхак Херцог.

Херцог служил секретарем кабинета министров при премьере Ариэле Шароне, в 2005-2011 гг., занимал министерские посты в разных правительствах, в 2013-2018 гг. был лидером Лейбористской партии, а в последнее время возглавлял агентство "Сохнут".

Как сообщается, на голосовании в Кнессете Яир Лапид и Нафтали Беннет дружески общались.