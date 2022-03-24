Израиль отказался продавать Украине шпионскую программу Pegasus из‑за недовольства России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Израильские власти отказались предоставить Украине доступ к шпионскому программному обеспечению Pegasus из-за недовольства России. Об этом сообщают Guardian, New York Times и Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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"Израильские официальные лица возражали против любого шага, который мог спровоцировать конфронтацию с Россией, чьи вооруженные силы в то время активно помогали Сирии бороться с восстанием за пределами северо-восточной границы Израиля", — пишет Washington Post.

Собеседники Guardian отмечают, что Израиль тесно сотрудничает с Россией в сфере разведки и, по мнению израильских властей, продажу Pegasus Украине могли расценить как "акт агрессии против российских спецслужб". Переговоры между Украиной и Израилем насчет Pegasus проходили в 2019 году, говорят источники изданий.

New York Times отмечает, что в 2018 году Израиль предоставил доступ к Pegasus Эстонии, однако после претензий российских властей запретил стране использовать эту систему против российских абонентов.

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