Израиль продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения

Во вторник в Иерусалиме, у Дамасских ворот Старого города, произошли столкновения демонстрантов с израильской полицией. На девятый день конфликта на Палестинских территориях, в населенных арабами городах, в частности, на Западном Берегу, а также в Восточном Иерусалиме начались забастовки.

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После короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки Газы, а палестинские боевики — ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль также закрыл крупный пограничный пункт на границе с Газой после того, как палестинские боевики подвергли ракетному и минометному обстрелу южные территории Израиля, при этом погибли двое рабочих из Таиланда и еще 10 человек получили ранения.

Израильское руководство заявляет, что продолжит операцию, чтобы уничтожить военный потенциал вооруженных отрядов ХАМАС и "Исламского джихада" (организация запрещена в России). Тем временем США и другие мировые державы призывают остановить взаимные обстрелы.

Что случилось на границе с Газой?

Во вторник утром Израиль открыл крупный пограничный пункт Керем-Шалом, чтобы позволить осуществлять поставки гуманитарной помощи в Газу. ООН приветствовала это решение, но призвала открыть и главный КПП Эрец, чтобы облегчить доступ на палестинские территории работников гуманитарных организаций и грузов.

Однако когда автоколонна с гуманитарными грузами входила в Газу, палестинские боевики начали минометный обстрел. В результате погибли двое граждан Таиланда, работавших на израильской ферме в 14 км от границы, а Израиль вновь закрыл границу.

Между тем через пропускной пункт Рафах на границе между Египтом и Газой, который не контролируется Израилем, на палестинские территории беспрепятственно вошла автоколонна грузовиков с топливом, продовольствием и медикаментами.

Обмен ударами

На рассвете вторника израильская авиация продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего были разрушены еще два здания, в которых размещались штабы и офисы группировки, заявили в Армии обороны Израиля.

Ракетные обстрелы израильских территорий боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" продолжаются. Жители ближайших к сектору Газа городов продолжают часами сидеть в бомбоубежищах.

Двое израильтян убиты, семь ранены в результате ракетного обстрела из Газы прилегающих к анклаву районов, сообщило радио Kan.

Израильская полиция сообщает, что в Израиле в результате обстрела с территории сектора Газа погибли двое рабочих из Таиланда. Несколько тайских рабочих упаковочного завода на юге Израиля были ранены.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, за первую неделю конфликта погибли по меньшей мере 212 мирных палестинцев, более 100 из них — женщины и дети. Израильские медики сообщают о более чем 10 погибших израильтянах, включая двоих детей.

Более 50 000 палестинцев лишились своих домов из-за авиаударов Израиля, которые разрушили или сильно повредили почти 450 зданий в секторе Газа, сообщили в ООН.