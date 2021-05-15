Израиль разрушил в Газе башню, в которой размещались бюро иностранных СМИ

Израиль полностью разрушил многоэтажное здание в Газе, в котором размещались местные редакции нескольких иностранных СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканал "Аль-Джазира", в продолжение вооруженного конфликта с правящей в секторе группировкой ХАМАС.

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Армия обороны Израиля (IDF) сообщает, что с 7 утра до 21:00 (по местному времени) субботы из сектора Газа было выпущено 278 ракет, 40 из них не достигли территории Израиля, упав внутри сектора.

Десятки были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", но сколько именно в IDF не уточняют.

Палестинские власти со своей стороны говорят о гибели как минимум 15 человек в результате авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа. Как сообщают палестинские медики, с начала конфликта в Газе погибли как минимум 139 человек, в том числе 39 детей. Израиль сообщает о гибели десяти человек.

По информации палестинской стороны, в результате бомбардировки Газы в ночь на субботу погибли более 15 палестинцев, среди которых пять детей. Один из снарядов попал в лагерь беженцев, в результате чего погибли десять членов одной семьи. Один пятимесячный ребенок был найден живым под обломками здания.

Эвакуация сотрудников иностранных СМИ

Под удар израильской авиации также попало второе по высоте здание в Газе, 12-этажная башня Jalaa Tower, в которой располагались местные редакции американского агентства Ассошиэйтед пресс и катарского канала "Аль-Джазира". Также в башне было 60 квартир.

За час до налета израильские военные по телефону предупредили владельца здания Джавада Мехди о необходимости эвакуировать людей внутри.

Журналисты Франс пресс, оказавшиеся возле Мехди во время телефонного звонка, говорят, что он умолял офицера на другом конце провода дать на эвакуацию 10 лишних минут, чтобы спасти как можно больше техники, но тот был непреклонен.

Однако источники, знакомые с устройством израильской армии, объясняют, что военные, делающие предупреждающие звонки, как правило, служат в штабе и никак не могут повлиять на ход военной операции.

Вне зависимости от масштаба операции, говорят источники, в их подготовке задействованы сотни людей. Кроме самих ВВС это наземные службы поддержки и другие рода войск, если операция совместная. Время взлета с аэродромов рассчитано по секундам.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что Jalaa Tower была атакована, так как кроме редакций СМИ там размещался штаб разведки ХАМАС. Он подчеркнул, что это обычная практика группировки — размещать свои ключевые структуры в густонаселенных местах среди мирного населения.

Владелец высотки, со своей стороны, заявил, что никаких учреждений, связанных с ХАМАС, в здании не было.

В центральном офисе Ассошиэйтед пресс в Нью-Йорке сказали, что шокированы разрушением редакции в Газе. При этом ни одно СМИ не сообщает о пострадавших среди своих сотрудников.

Снос здания стал одной из тем телефонного разговора президента США Джо Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Байден указал на необходимость защиты журналистов. Нетаньяху, со своей стороны, заявил, что Израиль "делает все, чтобы избежать причинения вреда невинным гражданским лицам".

По данным израильской стороны, одна из выпущенных палестинцами ракет попала в жилой дом в городе Рамат-Ган, в результате чего погиб один человек. Еще один житель Израиля погиб в центральном районе страны.

Дипломатические усилия

Накануне вечером в Израиль прибыл заместитель помощника секретаря по израильским и палестинским делам ближневосточного бюро госдепартамента США Хади Амр. В посольстве США в Израиле сообщили, что целью его визита является "усиление работы для восстановления мира" в регионе. Чиновник прибыл в Тель-Авив за день до намеченного на воскресенье заседания Совета Безопасности ООН.

Дипломатические усилия для окончания конфликта предпринимает и Египет. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в спецслужбах страны, Каир добивался прекращения огня с обеих сторон с полуночи пятницы.

В МИД Египта сообщили, что главы внешнеполитических ведомств Египта и Иордании обсуждали усилия для прекращения конфликта в Газе.

"Переговоры в пятницу были серьезными и конструктивными. Посредники из Египта, Катара и США установили контакты со всеми сторонами [конфликта], чтобы восстановить мир, однако договоренность пока не была достигнута", — сказал представитель палестинской стороны.

Власти ОАЭ в пятницу также призвали все стороны к примирению и выразили соболезнования родственникам всех жертв конфликта.

Джереми Боуэн, редактор Би-би-си по ближневосточным вопросам

Конечный результат всех конфликтов между ХАМАС и Израилем был примерно одинаковым с тех пор, как ХАМАС установил контроль над Газой в 2007 году.

Зарубежные посредники выработали целый ряд вариантов перемирия. Именно этого сейчас пытаются достичь американцы, египтяне, ООН и другие участники процесса.

Чтобы это сработало, обе стороны должны иметь возможность сказать своему народу, что они победили.

ХАМАС захочет заявить, что является истинным защитником прав палестинцев, не только в Газе, но и на Западном берегу, в том числе в Иерусалиме.

Израиль, в свою очередь, захочет показать своим гражданам, что нанес серьезный вред инфраструктуре ХАМАС. Часто используется выражение "вернуться в политике сдерживания". Это значит показать врагам, что удары по Израилю принесут им только боль и страдания.

В любом случае, обеим сторонам придется находить слова поддержки для пострадавших семей и детей.