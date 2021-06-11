Израиль стал первой в мире страной, запретившей продажу натурального меха
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала постановление о запрете продажи натурального меха. Он вступит в силу через полгода — в декабре 2021 года, пишет The Jerusalem Post.

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"Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приводит к неописуемой жестокости и страданиям", — заявила Гила Гамлиэль.

По данным зоозащитников, новый закон поддержали 86% жителей Израиля.

Поправки вступят в силу через шесть месяцев, в декабре. Новый закон делает исключение только для продажи натурального меха в научных, образовательных и религиозных целях.

Решение приветствовала неправительственная организация по защите прав животных Animals Now, которая назвала его "вехой", которая "спасет бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности". В заявлении организации говорится, что решение поддержали 86% жителей страны. Группа PETA также назвала запрет "исторической победой", которая спасет животных от жестоких убийств ради их шкур.

На данный момент, помимо Израиля, торговля мехом запрещена в Калифорнии и в бразильском Сан-Паулу.

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