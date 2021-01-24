Израиль закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Решение одобрил кабинет министров, сообщила газета Haaretz.

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"Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать — мы герметично запечатаем страну", — заявил во время заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РБК.

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из самого Израиля можно будет лишь по ряду причин: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

Израиль приостановит международное авиасообщение в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса — "британского" и "южноафриканского". После кабинета министров решение должны одобрить комиссия кнессета по экономике и комиссия по вопросам Конституции, законодательства и правосудия.

С начала пандемии в Израиле выявили 595 тыс. заразившихся, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от коронавируса 4,3 тыс. человек.

С 8 января в стране действует строгий карантин. Жителям запрещено покидать свои населенные пункты, собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять — на открытом воздухе. Кроме того, граждане не должны отходить от дома более чем на километр без уважительной причины — в противном случае им грозит штраф 500 шекелей. Жесткий карантин действует в Израиле до 31 января.

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