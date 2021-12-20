Израильтянам запретили ездить в Германию и США без спецразрешения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В попытке сдержать распространения омикрон-варианта коронавируса Израиль запрещает своим гражданам поездки в ФРГ и целый ряд других стран без особенной надобности. Эта мера вступит в силу в 00.00 в ночь на среду, 22 декабря, объявило израильское правительство в понедельник, 20 декабря, утвердив таким образом соответствующую рекомендацию министерства здравоохранения.

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Помимо Германии, в список "красных стран" попали также США, Бельгия, Венгрия, Италия, Канада, Марокко, Португалия, Турция и Швейцария. На сегодняшний день в этот перечень государств, в которые израильтяне могут путешествовать только по специальному разрешению, включены уже более 50 стран — в основном африканские.

С конца ноября в Израиле уже действует запрет на въезд в страну для иностранцев.

В понедельник впервые за почти два месяца израильский Минздрав сообщил, что число новых случаев инфицирования вновь превысило 1000 за сутки. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил накануне, что началась пятая волна коронавируса.

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