Извержение вулкана на испанском острове Пальма может продлиться три месяца

Извержение вулкана на испанском острове Пальма и его последствия могут продлиться до 84 дней, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов из института вулканологии Канарских островов.

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Там пришли к такому выводу после анализа предыдущего извержения в архипелаге, после которого, как и после текущего извержения, наблюдались густые потоки лавы и продолжительная сейсмическая активность.

Также в институте сообщили, что в ночь на среду наблюдали увеличение количества мелких извержений, которые подбрасывали в небо камни и пепел.

Власти предупреждают, что до сих пор сохраняется опасность землетрясений, лавовых потоков, токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

За все время извержения потоки лавы уничтожили около 185 зданий, в основном жилые дома в сельской местности. На данный момент лава покрывает порядка 154 гектаров земли.

Ранее власти Пальмы были вынуждены эвакуировать около 6 тыс. человек из-за извержения. Также премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.