Известного эстонского исследователя признали виновным в шпионаже в пользу Китая

Харьюский уездный суд признал известного эстонского исследователя моря Тармо Кыутса (тезку бывшего командующего ВМС Эстонии) виновным в шпионаже в пользу Китая и приговорил его к тюремному заключению.

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57-летнего Тармо Кыутса суд признал виновным как в том, что он поддерживал враждебные по отношению к Эстонии связи, так и в том, что он участвовал в направленной против Эстонии разведдеятельности. Кыутс решением суда приговорен к трем годам реального лишения свободы.

Полиция безопасности задержала Тармо Кыутса в качестве подозреваемого 9 сентября прошлого года.