Извинилась, но не ушла: премьер Эстонии выступила с заявлением

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принесла извинения за то, что компания ее мужа после начала войны в Украине продолжила работать в России, однако отказалась покидать свой пост.

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"Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война — неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это", — цитирует Каллас издание Meduza.

Каллас также заявила, что ее муж "продал за цену бутерброда" долю в собственной компании и таким образом "не словами, а действиями взял на себя ответственность".

При этом Каллас сказала, что добровольно уходить в отставку не собирается, предложив оппозиции попытаться организовать ей вотум недоверия.