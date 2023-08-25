Изъята крупнейшая партия кокаина в истории Испании

В порту Альхесирас обнаружили почти 9,5 тонн кокаина, спрятанного в коробках с бананами. Контрабанда наркотиков осуществлялась из Эквадора, сообщает Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Национальная полиция Испании сообщила, что в ходе операции, проведенной в сотрудничестве с налоговыми и таможенными органами, было изъято почти 9,5 тонн кокаина. Это крупнейшее изъятие в истории страны.

Крупная партия наркотиков была обнаружена в порту Альхесирас, спрятанной в коробках с бананами в морском контейнере, прибывшем из Эквадора.

Операция стала результатом расследования деятельности преступной сети в Эквадоре, которая, как выяснилось, занималась поставками кокаина из Южной Америки в Европу.

Расследование показало, что организация действовала через компанию в Мачале (Эквадор), занимавшуюся международной торговлей бананами. Через эту компанию преступная группировка отправляла морские контейнеры с кокаином нескольким компаниям в Испании, которые контролировались некоторыми из ее членов.

Полиция установила, что группировка располагала материально-техническими возможностями для отправки до 40 контейнеров в месяц, некоторые из которых содержали кокаин. Следователи начали проверять контейнеры, отправляемые сетью, и обнаружили партию из 15 контейнеров, которые должны были прибыть в Европу в начале августа.