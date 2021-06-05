Йенс Столтенберг: позиция НАТО по Беларуси едина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что блок един в оценках действий Беларуси по принудительной посадке в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

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Об этом он заявил, отвечая на вопрос о единстве НАТО в вопросе Беларуси, после того, как опубликованное на прошлой неделе заявление Альянса о посадке самолета в Минске было смягчено по инициативе Турции.

"Позиция НАТО едина, и союзники по НАТО, все 30 союзников, договорились об очень твердом заявлении, в котором мы осудили принудительную посадку гражданского самолета, летевшего из одной столицы НАТО — Афин — в другую столицу НАТО — Вильнюс", — заявил генсек в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

"Это был очень четкий и твердый политический сигнал", — добавил он. Как сообщало агентство новостей Reuters в среду, в качестве реакции на инцидент НАТО опубликовало заявление с осуждением принудительной посадки самолета и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки, однако в нем ничего не говорилось о санкциях в отношении Беларуси, не было призыва отпустить политзаключенных, хотя об этом просили Балтийские страны и Польша.

Агентство утверждает, что заявление было смягчено под давлением Анкары. В четверг Столтенберг также приветствовал решения США, Соединенного Королевства и ЕС ввести санкции в отношении деятелей белорусского режима. "Мы должны продемонстрировать, что будет цена и последствия, если нарушаются основные международные нормы и правила", — сказал генсек НАТО.

В свою очередь, Шимоните отметила, что заявление НАТО о действиях Беларуси было "сильным и своевременным".

"Основная часть международной общественности реагировала сильно и незамедлительно, но это еще не все. Мы должны и далее оказывать давление на режим Лукашенко и Кремль", — сказала премьер. Она отметила, что белорусский режим должен отпустить политических заключенных и разрешить проведение в стране свободных, демократических выборов. Й. Столтенберг утверждает, что принуждение к посадке самолета будет обсуждаться и на саммите НАТО в середине июня.

На встрече с генеральным секретарем НАТО премьер также обсудила вызовы безопасности, присутствие НАТО в регионе, вклад Литвы в Альянс. Она отметила, что в данный момент возникают новые угрозы и вызовы, среди них гибридные атаки, вызовы кибернетической безопасности, поэтому сдерживание и оборона в Балтийских странах должны и далее укрепляться.

"Мы видим ситуацию как определенный парадокс — с одной стороны, Литва никогда не была в большей безопасности, чем сейчас, будучи членом стольких многих сильных организаций — НАТО, ЕС, ОЭСР, с другой стороны, ситуация вокруг в регионе не просто нестабильна, но и ухудшается, поэтому несомненно, мы должны продолжать укрепление сдерживания и обороны", — заявила Ингрида Шимоните.

Она подчеркнула, что в этой сфере Литва делает свое дело. "Мы выделили на оборону два процента ВВП. Но я бы сказала, что это не конец, на ближайшее десятилетие мы должны ставить еще более амбициозные цели. Мы понимаем, что безопасность — это, прежде всего, наша собственная ответственность, поэтому мы должны делать столько, сколько можем сами, а также делать еще больше вместе с партнерами", — сказала премьер. Говоря о России, Столтенберг отметил, что с этой страной следует общаться в двух направлениях — как путем сдерживания, так и в обсуждении будущего.