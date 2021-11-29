Johnson & Johnson объявила о разработке новой вакцины от "омикрон"-штамма

Американская компания Johnson & Johnson объявила, что приступает к созданию новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон".

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"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", - приводятся в пресс-релизе компании слова глобального руководителя отдела научных исследований и разработок Матаи Мэммена.

Параллельно с этим в компании сообщили, что в сотрудничестве с учеными ЮАР и других стран проверяют эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "омикрон". Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин, чтобы понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "омикрон".

Мэммен подчеркнул, что появление нового варианта коронавируса указывает на необходимость продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию, вакцинировать от Covid-19 и брать анализы на его возможное наличие.

Штамм Covid-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.