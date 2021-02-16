Johnson & Johnson подал заявку на регистрацию своей вакцины от Covid-19 в ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) подала заявку на одобрение своей вакцины от Covid-19 в Европейском союзе (ЕС), решение по этому вопросу может быть принято до середины марта, сообщило Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС).

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Европейская комиссия заказала 200 млн доз вакцины J&J с возможностью заказа еще 200 млн доз. Согласно заявлению Еврокомиссии, в случае утверждения вакцины в ЕС 100 млн доз вакцины должны быть доставлены к июню.

Новая вакцина имеет два основных логистических преимущества: ее можно хранить в холодильнике, а не в специальных морозильных камерах, и для вакцинации требуется только одна доза.

J&J объявила о первых результатах клинических испытаний в конце января.

В этих испытаниях приняли участие 44 000 человек в восьми странах, и вакцина показала 66-процентную эффективность, в предотвращении тяжелых форм заболевания эффективность составила 85%.

Эти результаты вызвали также беспокойство. В США вакцина показала эффективность 72%, а в Южной Африке, где доминирующим стал новый штамм вируса, - 57%.

В настоящее время в ЕС зарегистрированы три вакцины против Covid-19: вакцина Comirnaty, производимая компаниями Pfizer и BioNTech, вакцина производства Moderna и вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Согласно представленному правительству плану вакцинации, Латвия пока зарезервировала 231 200 доз этой вакцины во втором квартале, 504 848 доз в третьем квартале и 105 366 доз в четвертом квартале.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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