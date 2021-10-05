К Facebook впервые могут применить штраф в размере 10% от годовой выручки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

К Facebook впервые могут быть применены оборотные штрафы в размере от 5% до 10% годовой выручки в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Роскомнадзор.

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Российское ведомство оформило протокол на соцсеть за то, что Facebook повторно отказалась удалить "незаконный" контент. Отмечается, что соцсеть не удалила 1043 таких материала.

Как пишет ТАСС, среди публикаций были посты оскорбляющие чувства верующих, направленные на раскол государства, а также материалы о наркотиках, экстремизме и самодельном оружии.

Facebook грозит штраф в размере от 5% до 10% годовой выручки в России. Точную сумму штрафа установит суд.

В этом году Роскомнадзор составил уже 20 протоколов за нарушение порядка удаления "опасного" контента в отношении соцсети. Суд назначил крупные штрафы, однако Facebook пока не оплатила ни один из них.

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