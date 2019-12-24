К месту рождения Иисуса стеклось рекордное число паломников

Представитель израильского Бюро по туризму сообщила, что в страну прибыло более 165 тысяч паломников со всего мира. Это на 10% больше прошлогоднего числа. Их цель — Вифлием — место, где по легенде на свет появился Иисус Христос.

Из Латинской церкви в Иерусалиме традиционная рождественская процессия отправляется к Христорождественской церкви в Вифлиеме, которая построена на предполагаемом месте появления на свет Спасителя. Рождественскую службы в этой церкви проводит апостольский администратор Иерусалима архиепископ Пьер-Батиста Пиццабалла. Здесь же до полуночи проходят праздничные песнопения. Речь Пиццабаллы приходит послушать лидер палестинской автономии Махмуд Абасс и другие государственные лидеры и дипломаты.