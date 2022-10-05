К осени 2024 года у всех гаджетов будет единый стандарт зарядки

Европейский парламент утвердил новые правила, которые вводят с осени 2024 года года единый стандарт зарядных устройств для небольших электронных гаджетов.

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Потребителям больше не нужно будет покупать разные зарядные устройства каждый раз, когда они покупают новый гаджет. Директива ЕС была принята 602 голосами "за" (13 было против, три воздержалось).

USB type-C будет стандартным зарядным портом для смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, GPS-устройств, цифровых камер, гарнитур и наушников, ручных видеоигровых консолей и портативных колонок, а с 2006 года — и для ноутбуков.

Все устройства, которые поддерживают быструю зарядку, теперь будут иметь одинаковую скорость зарядки.

Новое правило принято не только для того, чтобы облегчить пользователям жизнь, но и ради того, чтобы уменьшить количество вредных для окружающей среды отходов.