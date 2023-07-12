К Саакашвили допустили группу польских медиков
Foto: kadri no video

Группу польских врачей допустили к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Об этом в среду, 12 июля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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По его словам, сейчас они проводят обследование Саакашвили.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из правительственной группы гуманитарной и медицинской помощи приступила к комплексному медицинскому обследованию президента Михеила Саакашвили в Грузии", — написал Моравецкий.

Между тем, издание Новости-Грузия сообщает, что пятеро польских врачей обследуют Саакашвили в клинике Вивамед в Тбилиси.

По словам представителя Национального движения Георгия Чаладзе, переговоры о допуске польских медиков велись несколько месяцев, они пробудут в Грузии столько, сколько понадобится. Отмечается, что их медицинское заключение будет конфиденциальным и будет сообщено руководству стран ЕС.

Напомним, на прошлой неделе заключенгый Саакашвили принимал участие в судебном заседании через видеовключение из клиники. Он появился в крайне истощенном состоянии. После этого президент Владимир Зеленский поручил МИДу вызвать посла Грузии и выразить ему протест и предложить покинуть Украину.

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