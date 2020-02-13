К сбежавшей из коронавирусного карантина россиянке пришли полиция и Роспотребнадзор

К жительнице Петербурга Алле Ильиной, сбежавшей из коронавирусного карантина в Боткинской больнице, пришли домой полицейские и представители Роспотребнадзора.

Как рассказал Би-би-си адвокат "Агоры" Виталий Черкасов, представляющий интересы Ильиной, полиция и сотрудники Роспотребназдзора некоторое время стояли под дверью - она не открывала им и ждала его приезда.

"Они пока не предпринимают никаких действий и ожидают моего прибытия. По телефону они мне пояснили, что хотели бы ее обследовать в домашних условиях и выдать ей какое-то предписание. Но у нас есть опасение, что сотрудники полиции там нужны, чтобы принудительно доставить ее в суд", - сказал адвокат.

Как он пояснил, это опасение связано с тем, что ранее в четверг в суд Санкт-Петербурга было подано заявление о принудительной госпитализации Ильиной, которое должно быть рассмотрено в ее присутствии. Его направила главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова.

Позднее Павел Чиков из "Агоры" уточнил, что ни полиция, ни сотрудники Роспотребнадзора так и не дождались адвоката и ушли.

Это может быть связано с тем, что, как сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд вернул заявление о госпитализации Ильиной "в связи с неподсудностью". "Административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика", - пояснили в пресс-службе.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу в ответ на вопрос Би-би-си, приходили ли полицейские к Алле Ильиной и какова позиция ведомства относительно участия в этом деле 18 отдела полиции, который указан в иске в качестве заинтересованного лица, предложили обратиться за комментариями в органы здравоохранения.

В пресс-службе Роспотребнадзора Би-би-си сообщили, что "пациентка нарушила постановление санитарного врача Петербурга, изданное в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и мире, и провела после госпитализации неполный карантинный срок в больнице".

"В соответствии с постановлением лицо с признаками ОРВИ и коронавирусом должно быть госпитализировано на 14 дней. Ильина сама вызвала медиков, была госпитализирована 6 февраля, а 7-го покинула больницу", - сказали в ведомстве.

На сайте Роспотребнадзора отмечается, что нарушение требований санитраного законодательства и неповиновение требованиям должностных лиц влечет административную ответственность.

"Замкнула электроцепь и взломала замок"

11 февраля 32-летняя Алла Ильина из Санкт-Петербурга рассказала "Фонтанке", что в конце января вернулась из Китая и вскоре почувствовала боль в горле. Женщина вызвала скорую, и вместе с врачами к ней явилась комиссия Роспотребнадзора, отправив ее в Боткинскую больницу на коронавирусный карантин.

Через несколько дней Алла сбежала из больницы. "Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат", - рассказала она.

Анализы, по ее словам, не подтвердили у нее коронавирусной инфекции.