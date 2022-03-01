К внеочередному заседанию Европарламента удаленно подключится Зеленский

На внеочередном пленарном заседании Европарламента с речью в удаленном формате выступит президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель парламента Украины Руслан Стефанчук. Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

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Внеочередное заседание ЕП создвано, чтобы обсудить нападение России на Украину.

Председатель ЕП Роберта Метсола и руководители политических групп ЕП решили провести сегодня в Брюсселе внеочередное пленарное заседание, чтобы обсудить реакцию Европарламента на российское вторжение в Украину 24 февраля и принять резолюцию.