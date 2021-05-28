Кабмин: в связи с инцидентом в Минске Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ

После воскресных событий в Минске, когда режим принудил к посадке пассажирский лайнер, за последние четыре дня Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ, заявил глава правительственной Группы по имиджу Литвы Марюс Гурскас.

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"По ключевым словам, таким, как Литва, Ryanair, Минск, плюс наши высшие руководители, мы провели поиск буквами латинского, еврейского, японского алфавита, кириллицей. Эта была широкая база источников — более 380 тысяч. За последние четыре дня фиксировались более 7 тыс. упоминаний, в которых эти ключевые слова цитировались одним из руководителей страны", — сказал Гурскас радиостанции LRT в пятницу.

По его словам, за весь первый квартал, количество упоминаний, связанных с Литвой, составило около 19 тысяч.

По данным канцелярии правительства, Литва упоминалась в 110 различных странах, информация о событиях в Минске и реакция руководителей Литвы появилась в на 30-ти языках, больше всего их фиксировалось в США, Соединенном Королевстве, Германии, Канаде, Австралии, Испании.

По словам Гурскаса, чаще всего упоминалась высказывания высокопоставленных представителей страны, чаще в СМИ появлялись и записи из социальных сетей.

В воскресенье после обеда по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать в белорусском воздушном пространстве, а чтобы повысить давление на режим ЕС рассматривает введение секторных санкций Минску.