Качиньский обвинил Германию в попытках доминировать в Европе

Германия пытается доминировать в Европе, стараясь добиться мирными средствами того, чего она когда-то хотела достичь с помощью военной силы, заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Об этом сообщает LETA со ссылкой на DPA.

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Но сила Европы заключается в разнообразии и суверенитете отдельных стран, отметил Качиньский.

Ситуация, когда вторая по площади страна в Европе пытается доминировать, "это путь к кризису и катастрофе", выразил свое убеждение Качиньский, добавив, что это затронет как Польшу и Европу, так и саму Германию.

73-летний Качиньский не занимает поста в польском правительстве, но считается влиятельной фигурой в польской политике.

В настоящее время рейтинг правительства во главе с партией "Право и справедливость" сократился, так как многие поляки ощущают давление высокой инфляции. Ожидается, что Качиньский перед парламентскими выборами попытается заручиться поддержкой своей партии избирателями с помощью антинемецкой риторики.

В прошлом году Качиньский обвинил Берлин в попытках превратить Евросоюз в федеральный "немецкий Четвертый рейх". В сентябре этого года он представил отчет, в котором подсчитал финансовые потери, вызванные немецким вторжением и оккупацией Польши во время Второй мировой войны.

В начале октября Варшава сообщила Германии, что хочет взыскать более 1,3 млн евро в качестве компенсации за ущерб, связанный с войной.

Также в связи с войной в Украине Польша резко критиковала Германию как за ее высокую энергетическую зависимость от России, так и за иногда вялую военную помощь Киеву.