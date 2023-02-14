Кадры разгромленной российской колонны — что произошло под Угледаром?

Разгром российской колонны под Угледаром, в результате которого, по подсчетам различных источников, были уничтожены или подбиты более 30 единиц бронетехники, стал одной из самых обсуждаемых тем после предполагаемого начала большого российского наступления в Украине. Спустя несколько дней после того, как видеосъемка этого боя попала в сеть, остаются вопросы о произошедшем под Угледаром, ответы на которые попыталась найти "Русская служба Би-би-си".

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Кадры разгромленной колонны вызвали критику со стороны пророссийски настроенных блогеров и военных экспертов. Некоторые из них называют это одним из крупнейших одномоментных поражений российской армии за всю войну в Украине, сравнивая этот бой с попыткой переправиться через реку Северский Донец в мае 2022 года. Тогда в ходе нескольких попыток форсировать реку российские войска также понесли большие потери в живой силе и технике.

Правда, пока нет достоверных данных о том, была ли вся техника, попавшая на видео, подбита или уничтожена в один день: на кадрах фигурируют не только моменты поражения танков и БМП, но также и отдельно стоящие машины, которые теоретически могли уже находиться на поле боя. Цифра в 31 единицу техники получена путем анализа данных ролика, однако также нет стопроцентной уверенности, что эти кадры были сделаны по итогам одного дня, а сам ролик не был смонтирован из нескольких съемок.

Тем не менее, российские военные блогеры утверждают, что эти события действительно происходили в один день, и называют это именно "боем".

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully." So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

Бой, который попал в объектив украинского беспилотника, стал лишь одним из эпизодов большого сражения за Угледар. Этот город расположен на юге Донецкой области. Российские войска безуспешно пытаются взять его с самого начала вторжения в соседнюю страну.

В ходе нынешнего обострения обстановки на фронте, которое многие считают началом большого наступления России, район Угледара стал одним из очагов ожесточенных боев. Российская армия также пытается наступать в районах Авдеевки, Бахмута, Кременной и Купянска.

Когда и где произошел бой

Очередной большой штурм Угледара начался 26 января. Потери, которые понесла российская армия в неудачной атаке, попавшей в объектив камер украинских дронов, — лишь часть общих потерь в ходе этого сражения.

Судя по сводкам в пророссийских телеграм-каналах, в этом штурме участвовали части 40-й отдельной бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты (обе — Тихоокеанского флота), вооруженное формирование "Каскад" из самопровозглашенной ДНР и 36-й мотострелковой бригады 29-й армии из Забайкалья. Кроме того, согласно расследовательскому проекту Conflict Intelligence Team, в штурме участвовала 14-я бригада спецназа ГРУ.

Поначалу российские войска довольно быстро дошли до автомобильной дороги, которая соединяет село Павловку и город Мариинку в Донецкой области — эта дорога проходит с юго-запада на северо-восток, отделяя Угледар от пригорода, застроенного дачами и коттеджами.

Войти в сам город российские войска не смогли — ВСУ оказали ожесточенное сопротивление, а потом подтянули резервы.

Тогда, очевидно, российское командование решило предпринять фланговый маневр — обойти город с востока.

Колонны двигались от села Никольское, которое контролируют российские военные, по дорогам, которые разделяют большие поля. Дороги обсажены лесополосами, что давало некоторое укрытие, но, очевидно, украинские военные при помощи дронов видели передвижения российских колонн, по которым был открыт огонь.

Когда именно произошел этот бой, установить трудно. Видеокадры с уничтоженной, подбитой или брошенной бронетехникой были опубликованы в украинских интернет-источниках днем 9 февраля.

Однако сообщения о том, что под Угледаром была обстреляна российская колонна, в которой были повреждены или уничтожены 30 единиц бронетехники, появились еще 6 февраля.

Украинский блогер Tatarigami_UA утверждает, что потери российская армия понесла в ходе "серии атак", а не в результате одной попытки штурма.

На видеокадрах, снятых с дронов, видно, что танки и бронемашины выдвигались в довольно плотных колоннах. Когда некоторые машины подрывались на минах, другие пытались их обойти и тоже наезжали на мины. В конечном счете скопления бронетехники накрыла огнем артиллерия.

Фото: Министерство обороны Украины

Минобороны России не подтверждало разгром колонны под Угледаром. "Би-би-си" не может оперативно проверить заявления о потерях.

13 февраля российское военное ведомство заявило о нанесении удара по украинским военным в районе населенных пунктов Пречистовка и Угледар: "На южно-донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар".

Каковы потери

По кадрам видеозаписи блогеры и активисты OSINT насчитали 31 единицу бронетехники, которая осталась на поле под Угледаром. В том числе более 10 танков.

О состоянии машин судить по этим кадрам сложно. Вероятно, часть была уничтожена, но возможно, что некоторые танки и бронемашины могли быть только подбиты, подлежат ремонту и восстановлению. Не исключено также, что некоторые машины могли быть оставлены экипажами.

Возможно, эти боевые машины — лишь часть потерь в ходе боев за Угледар. В воскресенье новостные сайты сообщали со ссылкой на OSINT-группу Oryx, которая на основе открытых источников ведет подсчет уничтоженной бронетехники с обеих сторон конфликта, что с 8 по 10 февраля под Угледаром и Авдеевкой Россия якобы потеряла 103 единицы бронетехники, включая 36 танков. Минобороны России не комментировало эти утверждения. Потери ВСУ, по тем же данным, составили 20 единиц, включая два танка.

Данных и числе погибших в этом бою под Угледаром нет. Минобороны Великобритании в воскресной сводке своей военной разведки предположило, что "за последние две недели Россия, вероятно, понесла самые большие потери с первой недели вторжения в Украину".

Фото: Министерство обороны Украины

Британское военное ведомство при этом опирается на данные министерства обороны Украины и отмечает, что не может проверить их. Тем не менее, британские военные аналитики считают, что тенденции, которые иллюстрируют утверждения украинской стороны, "скорее всего, точны".

Число потерь ВСУ британская разведка не приводит. Украина (как и Россия) традиционно не разглашает такую информацию, но в сообщении британской разведки уточнялось, что потери ВСУ также велики.

"Русская служба Би-би-си" вместе с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет поименный список российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. По нашим наблюдениям, в начале года наблюдается рост числа подтвержденных смертей.

"На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Сейчас нам удается подтвердить фамилии по меньшей мере 600, а с конца января — в среднем по 700 человек каждую неделю. И это только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше. Если сопоставить некрологи и сообщения с фронтов, то получается, что большинство этих военных погибли как раз в ходе наступательных действий", — считает корреспондент "Русской службы Би-би-си" Ольга Ившина.

Как проводится наступление

Высокие одномоментные потери вызвали волну критики со стороны российских провоенных блогеров, которые обвинили военное командование в плохой организации и подготовке штурма.

Судя по комментариям, российская танковая колонна выдвинулась вдоль дорог, обсаженных деревьями, избегая открытых участков местности.

Очевидно, такой способ атаки был избран в силу двух причин — на открытом участке бронетехника была бы хорошо заметна. Кроме того, вероятно, эти участки были заминированы. В результате танки подрывались на минах и были все равно заметны среди деревьев без листьев в небольших посадках.

Чтобы танковая колонна, наступая, не попала на минное поле, не оказалась на виду у противника, должна проводиться инженерная разведка.

Но в данном случае танки, судя по кадрам, снятым с украинского дрона, оказались на минном поле на виду у противника. Эти дроны, очевидно, занимались разведкой и целеуказанием для украинской артиллерии.

Судя по тому, что кадры видеозаписи разгрома колонны оказались в сети, беспилотники могли свободно летать над колонной. Для того, чтобы дроны противника не могли летать над наступающими частями, существуют системы радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны. Первые препятствуют применению дронов, вторые сбивают беспилотники.

Министерство обороны России в понедельник, 13 февраля, опубликовало видео, на котором ЗРК "Тор-М2У" "в зоне спецоперации" сбивает дрон. Но дроны, сделавшие видеозаписи с разгромом колонны под Угледаром, видимо, сбиты не были — или не все. На кадрах, снятых этими БПЛА, среди российской техники систем ПВО видно не было.

Фото: Министерство обороны РФ

Как написал в своем телеграмм-канале бывший "глава минобороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), заочно приговоренный к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году "Боинге", "часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть — расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно" (ПТУР — противотанковая управляемая ракета).

То, что по атакующей колонне велся артиллерийский огонь, подтверждают кадры видеозаписи и воронки, которые остались на поле боя.

В таких случаях военная наука предписывает оказывать наступающим войскам артиллерийскую поддержку. Это "боевые действия артиллерии в начале и в ходе атаки (наступления) своих войск, заключавшиеся в непрерывном, последовательном огневом поражении противника перед фронтом и на флангах атакующих в целях создания условий для их безостановочного продвижения", говорится в справочных материалах на сайте Минобороны России.

А чтобы артиллерийская поддержка была успешной, перед началом наступления проводится еще и артиллерийская разведка.

Как утверждает Гиркин, российский артиллерийский огонь был "исключительно неточен".

Судя по этому замечанию, а также по тому, что украинская артиллерия смогла нанести столь высокие потери, российская артиллерийская разведка была либо проведена недостаточно хорошо, либо не проведена вовсе.

Можно ли сравнивать Угледар с переправой через Донец



В мае 2022 года российские войска несколько раз пытались переправиться через реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка. Тогда эти переправы оказались под огнем украинской артиллерии, что привело к большим потерям среди военных армии РФ.

Американский Институт изучения войны предполагал, что потери российской армии тогда могли составить более 400 человек — и более 80 единиц военной техники. Forbes писал о 70 единицах различной техники.

С одной стороны, та операция действительно чем-то напоминает сообщения о разгроме российской колонны под Угледаром. В обоих случаях, судя по поступавшим сообщениям, украинская разведка вскрыла выдвижение российских сил к рубежу атаки. И когда она началась, то по наступающим войскам был нанесен удар. При этом контрбатарейная борьба со стороны российских военных, очевидно, не привела к успеху.

С другой стороны, форсирование водной преграды считается одним из самых сложных маневров. Оно требует высокой степени координации инженерных частей, средств артиллерийской (и, по возможности, авиационной) поддержки, разведки, РЭБ, ПВО. Требования к подготовке войск и планированию подобной операции выше, чем во время наступления без пересечения сложных естественных преград.

Кто виноват

Обеспечение атаки, включая артиллерийскую, инженерную и обычную разведку, радиоэлектронную и противовоздушную поддержку, зависит от наличия в военной группировке соответствующих сил и средств. И от умения личного состава ими пользоваться.

То есть это и вопрос организации, и подготовки операции, и вопрос подготовки личного состава к ведению боевых действий. В первом случае ответственность несут штабы и командиры, во втором — те, кто отвечает за подготовку военнослужащих.

В комментариях по поводу Угледара звучали и обвинения в адрес российского командования в некомпетентности, и предположения, что российские военнослужащие не были готовы к ведению боевых действий.

"Образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее", — пишет в своем телеграм-канале Гиркин, которого в Украине с 2014 года считают террористом.

"Да, безусловно, мы тоже наносим противнику урон и поражение, но кадры противника демонстрирует очередной кризис в командовании войсками и управлении боем на уровне штабов", — говорится в сообщении, опубликованном на канале Grey Zone, близком к ЧВК "Вагнер".

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, воюющий на стороне самопровозглашенной ДНР с 2014 года, написал у себя в телеграм-канале, что к неподготовленным наступлениям российских военных подталкивает "информационный фон" и "успехи на отдельных участках "частников", то есть наемников из ЧВК "Вагнер".

Институт изучения войны в своем обзоре предположил, что часть проблем в наступлении российский военных в Украине можно объяснить низким уровнем подготовки солдат и офицеров.

"Боеспособность всех соединений, за которыми мы наблюдали, снизилась на более ранних этапах войны и, весьма вероятно, их численность восстанавливали за счет мобилизованного личного состава. Российские военные, по-видимому, не смогли подготовить своих мобилизованных для проведения эффективных механизированных наступательных операций за короткий период времени с момента их призыва", — говорится в сводке.

Наконец, командование, которое отдает приказ о наступлении, может подвергаться давлению со стороны вышестоящего военного руководства.