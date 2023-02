Кадры разгромленной российской колонны — что произошло под Угледаром?

Разгром российской колонны под Угледаром, в результате которого, по подсчетам различных источников, были уничтожены или подбиты более 30 единиц бронетехники, стал одной из самых обсуждаемых тем после предполагаемого начала большого российского наступления в Украине. Спустя несколько дней после того, как видеосъемка этого боя попала в сеть, остаются вопросы о произошедшем под Угледаром, ответы на которые попыталась найти "Русская служба Би-би-си".

Кадры разгромленной колонны вызвали критику со стороны пророссийски настроенных блогеров и военных экспертов. Некоторые из них называют это одним из крупнейших одномоментных поражений российской армии за всю войну в Украине, сравнивая этот бой с попыткой переправиться через реку Северский Донец в мае 2022 года. Тогда в ходе нескольких попыток форсировать реку российские войска также понесли большие потери в живой силе и технике.

Правда, пока нет достоверных данных о том, была ли вся техника, попавшая на видео, подбита или уничтожена в один день: на кадрах фигурируют не только моменты поражения танков и БМП, но также и отдельно стоящие машины, которые теоретически могли уже находиться на поле боя. Цифра в 31 единицу техники получена путем анализа данных ролика, однако также нет стопроцентной уверенности, что эти кадры были сделаны по итогам одного дня, а сам ролик не был смонтирован из нескольких съемок.

Тем не менее, российские военные блогеры утверждают, что эти события действительно происходили в один день, и называют это именно "боем".

