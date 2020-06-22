Кадыров назвал поиск преемника для Путина "неуместным"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.

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"На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными", — написал Кадыров в Telegram.

Он выразил уверенность в том, что для сохранения суверенитета России, защиты ее безопасности от угроз, а также для роста международного авторитета Путин должен обязательно баллотироваться в 2024 году.

По его словам, из 206 существующих поправок больше всего нападкам подверглась та, что касается обнуления президентских сроков. "Накануне проведения голосования Запад и его приспешники активизировали антироссийскую деятельность. <…> В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение", — считает чеченский лидер.