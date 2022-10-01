Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в отступлении из Лимана

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", — написал Кадыров.

По заявлению главы Чечни, Лапин не обеспечил находящихся в Лимане военных необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Кадыров утверждает, что его предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, а он сам говорил об этом с главой российского генштаба Валерием Герасимовым.

"Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление", — заявил Кадыров.

Спустя неделю, по словам главы Чечни, Лапин перенес свой штаб в Старобельск, который находится в сотне километров от Лимана, а сам генерал-полковник находился в Луганске.

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, в приграничных территориях нужно объявить военное положение и использовать "маломощное ядерное вооружение".