Кадыров опубликовал видеообращение в честь Ураза-байрама после сообщений о своем заражении Covid-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам в видеообращении в своем телеграм-канале.

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Видеоролик снят на телефон в Грозном. Снимающий идет по улице к мечети в центре города. Самого Кадырова в кадре нет, слышен лишь его голос.

"Мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом — вирусом Covid-19, поглотившим многие страны", — сказал Кадыров в обращении.

Директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев призвал не беспокоиться о здоровье главы региона и в беседе с агентством ТАСС заверил, что Кадыров лично снимал видео.

Ранее российские СМИ написали, что у главы Чечни заподозрили заражение коронавирусной инфекцией Covid-19. Телеграмм-канал BAZA сообщил, что у Кадырова доставили в Москву, в одну из лучших клиник, на самолете. Позже этот же источник написал, что Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, а заражение могло случиться около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, болевшего коронавирусом.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал информацию о заболевании Кадырова "сплетнями" и заявил, что глава региона здоров.